Luis Diaz, colombiano del Liverpool, non rientra più nei piani dei Reds che stanno facendo un super mercato con gli acquisti di Wirz e Frimpong. La squadra di Slot deve quindi cedere e allora su Luis Diaz è corsa a due tra Bayern Monaco e Barcellona: i bavaresi volevano proprio Wirz, ma l'affare è sfumato, mentre il Barcellona avrebbe voluto Nico Williams ma anche qui non se n'è fatto nulla. Il colombiano è quindi per entrambe le squadre un'ottima alternativa.