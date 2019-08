Quasi fatta per il ritorno di Luca Pellegrini a Cagliari. Il terzino sinistro approdato un mese fa alla Juve nell'ambito dello scambio con Spinazzola tra i bianconeri e la Roma, sta per lasciare subito Torino, come era preventivabile, per farsi di nuovo le ossa in Sardegna, dove ha militato negli ultimi mesi della scorsa stagione. Positivo l'incontro tra Giulini e l'agente del giocatore, mentre il presidente rossoblù è già d'accordo con Paratici per il prestito del difensore.