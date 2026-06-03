Napoli: ufficiale il riscatto di Højlund dal Manchester United

03 Giu 2026 - 12:29
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Rasmus Hojlund (Napoli). Valore attuale: 87.4 €M. Giugno 2026: 93.3 €M. © Getty Images

Rasmus Hojlund (Napoli). Valore attuale: 87.4 €M. Giugno 2026: 93.3 €M. © Getty Images

Il Napoli comunica che "sono maturate le condizioni per l'acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive del calciatore Rasmus Winther Højlund dal Manchester United Football Club". Lo scorso 13 settembre il numero 19 realizza il suo primo gol, all'esordio, in occasione della vittoria per 1-3 al cospetto della Fiorentina al Franchi. In maglia azzurra l'attaccante danese ha collezionato 44 presenze, mettendo a referto 16 reti. Ha contribuito alla vittoria della Supercoppa Italiana, andando a segno nella semifinale vinta contro il Milan.

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