Lopetegui spiega la retromarcia del Milan: "É stato causato da una guerra interna al club"

Eppure dietro quella mancata trattativa non vi sarebbe il volere dei supporters rossoneri, ma un problema interno al club come raccontato dallo stesso Lopetegui in un’intervista a As: “Ciò che ha voluto dire Sacchi, che ringrazio per parole che mi hanno sorpreso vista la caratura di chi le ha pronunciate, è che le decisioni di un professionista non possono essere cambiate dal rumore di chi professionista non è. E condivido questo pensiero. Il Milan? È stata una cosa strana e difficile da capire. Non era qualcosa contro di me, ma una guerra interna in corso lì".