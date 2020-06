L'offerta del Psg: Paredes per Pjanic. Ma lui vuole solo il Barça

MERCATO JUVE

Che Maurizio Sarri cerchi un regista è ormai chiaro a tutti, così come il fatto che non consideri Miralem Pjanic un elemento adatto a quel ruolo. L'obiettivo numero uno, Jorginho, sembra più lontano. Una pista alternativa, molto gradita all'allenatore bianconero, è quella che porta a Paredes e, visto che al Psg piace Pjanic, ci sarebbero tutte le premesse per vedere lo scambio andare in porto. L'ostacolo è la voglia di Barcellona del bosniaco, confermata anche dal suo entourage.

Sono rimbalzate sui media di tutto il mondo le dichiarazioni di Adis Junuzovic, un amico di Pjanic (anche se ci sono state delle divergenze nel recente passato) a proposito della volontà del centrocampista bianconero di trasferirsi in Spagna: “Giocare nel Barcellona è sempre stato un suo sogno. Non si perde una partita del Barça perché è innamorato del suo meraviglioso stile di gioco e della filosofia del club. Mire ha un livello tale da poter giocare in ogni club del pianeta. In Italia ha fatto un grande percorso e ora è cosciente di poter giocare nei migliori club d’Europa".