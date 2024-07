Lo scambio più suggestivo dell'estate: Chiesa da Conte e Raspadori a Torino

© Getty Images

Federico Chiesa resta il nome più gettonato dell'estate 2024. E' lui l'uomo mercato di quest'anno. Ha il contratto in scadenza nel 2025 e guadagna circa 5,5 milioni a stagione. La Juve era già intenzionata a cederlo. In più il nuovo allenatore Thiago Motta non lo considera tra i giocatori fondamentali del nuovo corso. Non è un mistero che la Roma lo voglia ma è anche un obiettivo nemmeno troppo nascosto del Napoli di Conte.