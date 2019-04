LIVERPOOL, SONDAGGIO PER CHIESA

18/04/2019

Su Federico Chiesa non c'è solo la Juventus. Secondo l'edizione odierna de 'La Gazzetta dello Sport', per il talento della Fiorentina c'è stato un sondaggio del Liverpool nelle ultime settimane. I Della Valle vogliono tenere il figlio d'arte in Toscana a tutti i costi e non ascoltano offerte inferiori ai 70 milioni di euro. Klopp ci pensa e nel frattempo prosegue la ricerca dell'eventuale sostituto del partente Salah.