Liverpool, Salah spinge per il rinnovo

Mohamed Salah sta facendo faville al Liverpool ma di rinnovo non se ne parla e l'egiziano non manca di farlo notare quando, un atteggiamento che non piace a tutti. L'ex leggenda dei Reds, Jamie Carragher, lo ha criticato in tv per aver pubblicato sui social una foto allusiva che lo ritrae al fianco dei compagni di squadra Trent Alexander-Arnold e Virgil van Dijk, anche loro in scadenza di contratto. Carragher ha suggerito a Salah, e anche al nazionale inglese, di prendere esempio dall'olandese il quale, a suo modo di vedere, manterrebbe un comportamento più consono in attesa del rinnovo. Pronta la replica dell'interessato, che tra il serio e il faceto ha scritto: "Comincio a pensare che (Carragher) sia ossessionato da me". A fianco dell'attaccante africano c'è anche gran parte dei tifosi, come dimostrato da uno striscione che da qualche settimana si vede sulle tribune di Anfield e che recita; 'Fsg (proprietari del Liverpool, ndr), date a Mo & Co. i loro soldi".