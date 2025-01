Federico Chiesa non sembra intenzionato a lasciare Liverpool. Come riportato dal suo agente Fali Ramadani in un'intervista a 365scores, l'ex giocatore della Fiorentina e della Juventus non sembra in vendita: "Il Liverpool non ha alcuna intenzione di rinunciare al giocatore. Federico resta coi Reds e sta cercando l’opportunità di giocare in futuro. Questo è ciò che posso confermare adesso".