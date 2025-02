Liverpool, Konaté: "Grandi club su di me? E' lusinghiero, ma..."

Ibrahima Konaté ha catturato l'attenzione dei grandi club d'Europa grazie a una ottima stagione con il Liverpool. E il difensore francese non ha nascosto il suo pensiero in merito a un trasferimento in futuro. "Sentire che grandi club sono interessati è molto lusinghiero, ma ora mi concentro su questa stagione. Voglio vincere tutto, conquistare il massimo dei titoli possibili, e poi per tutto ciò che riguarda la mia situazione contrattuale, sono i miei agenti e i miei consulenti che si occupano di questo", ha detto a Téléfoot. Magari al Psg? "Vengo da lì, i miei genitori e la mia famiglia ci vivono, tutti i miei amici sono lì. Sono cresciuto con delle persone a Lipsia e quando c'era Lipsia-Psg loro tifavano per il Psg invece di sostenere me, anche se sono cresciuto con loro", ha confidato parlando di un possibile scontro in Champions League.