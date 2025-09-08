Girona, tre big di Serie A puntano Arnau Martinez

Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo, ci sarebbero tre squadre di Serie A interessate ad Arnau Martinez, terzino destro del Girona. Juventus, Milan e Napoli stanno sondando il terreno per un'eventuale trattativa nel corso della sessione invernale di calciomercato. Il classe 2003 ha una clausola rescissoria di 14 milioni di euro: i rossoneri sembrerebbero quelli più interessati, tanto da aver fatto un tentativo anche prima della chiusura estiva delle trattative. Martinez con il Girona ha collezionato 164 presenze, 9 reti e 18 assist.