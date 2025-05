Liverpool, Elliot: "Dipendesse da me rimarrei a vita"

Harvey Elliot ha parlato a lungo del suo futuro: "Spero di essere ancora qui in futuro - le parole del centrocampista del Liverpool a Sky Sports -. È il posto migliore in cui stare, il miglior club in cui giocare. I giocatori attraversano alti e bassi, ma alla fine bisogna combattere e credo che sia parte di me riuscire a farlo. Quindi spero di poter rimanere qui per il resto della mia carriera. Spero di poter dare il massimo nella prossima stagione. Questa è la mia squadra, mi impegno al massimo. Devo solo pensare a cosa sia meglio per il mio futuro, per la mia carriera e, per quanto io voglia essere qui, non si sa mai cosa può succedere. Se dipendesse da me, sarei qui, giocherei ogni singola partita qui e rimarrei qui per il resto della mia carriera, ma tutto dipende dagli allenatori, dalle persone al di sopra di noi e, come ho detto, non si sa mai cosa potrebbe succedere. Ma per quanto ne so, sono qui per restare e questo è il club in cui voglio essere".