Arrivano buone notizie in casa Liverpool in merito ai rinnovi di Salah e Van Dijk. La trattativa per il prolungamento dell'ex Roma, fanno sapere dall'Inghilterra, non mai stata così avanzata: ad aiutare gli inglesi è anche l'addio ormai imminente di Alexander-Arnold diretto al Real Madrid. I Reds sono ottimisti, così come per la permanenza del centrale olandese.