Secondo la Gazzetta dello Sport, Hakan Calhanoglu piace a Lipsia e Galatasaray. Il numero 10 del Milan ha già dichiarato di voler restare in rossonero e Giampaolo lo ha schierato sempre titolare nelle prime amichevoli, complici anche le assenze degli altri centrocampisti. Il club valuterebbe solo offerte da 18-20 milioni di euro che per ora non sono arrivate.