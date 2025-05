Lione, Fonseca: "Voglio onorare il contratto"

Nell’ultima conferenza stampa stagionale prima della partita contro l’Angers, il tecnico del Lione Paulo Fonseca ha parlato anche del suo futuro sulla panchina dei francesi: “Non sarò qui per cinque mesi. Ho un contratto di oltre due anni e voglio continuare a costruire le condizioni necessarie per realizzare il nostro obiettivo - ha detto l'ex Milan - Stiamo già lavorando alla prossima stagione. Sono molto ottimista. Ho grande fiducia nel nostro presidente e nel nostro direttore. Sono fiducioso per il futuro“.