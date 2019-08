L'Everton annuncia Kean: alla Juve 30 milioni. Niente recompra

L'annuncio era nell'aria da giorni e ora è arrivato. Moise Kean passa ufficialmente dalla Juventus all'Everton. L'attaccante si è legato per 5 anni, fino al 30 giugno 2024, ai Toffees. I bianconeri hanno comunicato le cifre dell'operazione: un totale di 27,5 milioni pagabili in tre esercizi che "potrà incrementarsi di ulteriori 2,5 milioni al verificarsi di determinate condizioni nel corso della durata contrattuale". Niente recompra quindi per i Campioni d'Italia ma una plusvalenza di circa 22,5 mln. Kean in Inghilterra indosserà il numero 27: "Sono molto orgoglioso e onorato di vestire la maglia dell'Everton. Darò il massimo per questa squadra",

“Ero convinto di firmare - prosegue Kean parlando alla tv ufficiale della società britannica - perché l'Everton guarda al futuro come me. Conosco la grandezza del club. Ha una grande ambizione e lavorerò molto duramente per aiutarci a realizzare ciò che vogliamo raggiungere.e voglio portare questo atteggiamento vincente alla squadra. Spero di fare bene sul campo e rendere felici i tifosi".

"Quello del centravanti era una delle nostre priorità sul mercato quest'estate - ha spiegato il manager dei Blues Marco Silva - Moise è veloce, forte, ha buone qualità e solo 19 anni. Ha talento ed è pronto a lavorare, a migliorare la nostra squadra, offrendoci diverse soluzioni. Era in un grande club, ora è arrivato in un altro grande club ed è pronto a combattere per questa sfida e a dare tutto per l'Everton".

IL MESSAGGIO DELLA JUVENTUS

Moise Kean saluta dunque la Juventus, squadra con cui è cresciuto, fin dal settore giovanile, portando con sè una serie di primati, che ne testimoniano non solo il talento, ma anche la capacità di stupire.

È stato iinfatti l primo giocatore nato a partire dagli anni 2000 a esordire in Serie A (19/11/2016 in Juventus-Pescara), in Champions League (22/11/2016 in Siviglia-Juventus), e in maglia azzurra (20/11/2018 in Italia-USA), nonché il primo, sempre nato dal 2000 in poi, ad avere segnato un gol nei top-5 campionati europei.

Tre le sue stagioni in Serie A, di cui due in bianconero – in mezzo l’esperienza con l’Hellas Verona - la prima nel 2016/17 (tre presenze e un gol), e la seconda, appena terminata, che lo ha visto giocare 13 partite in campionato e andare in gol ben 6 volte (è stato il giocatore con la miglior media minuti-gol, una rete ogni 89 minuti), scendere in campo e segnare una volta in Coppa Italia e prendere parte a tre sfide di Champions League.

Il talento è indiscusso, il futuro dalla sua parte. Auguriamo a Moise un avvenire bellissimo e ricco di soddisfazioni.