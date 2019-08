Sì a contropartite tecniche, ma il 'cash' deve ammontare a 100 milioni. E' questa la richiesta fatta dal Psg al Barcellona per la cessione di Neymar. Lo riferisce 'L'Equipe', aggiungendo che i blaugrana non sono disposti a versare la cifra vista la spesa di 200 milioni già effettuata in questa sessione di mercato per ingaggiare Griezmann, De Jong e Junior Firpo. Ma i parigini al momento sembrano irremovibili: necessitano di molti soldi per poter ingaggiare un top player prima della fine del mercato.