Leeds, il presidente Radrizzani: "Avevamo l'accordo per De Ketelaere, poi la storia del Milan ha fatto la differenza"

PARLA IL PRESIDENTE

"Al Bruges avremmo dato 40 milioni di euro"

La storia ha un peso e quella del Milan è molto importante. Così Charles De Ketelaere ha detto no al Leeds per mettersi la maglia rossonera. A confermare i rumors dei giorni scorsi è stato proprio il presidente del club inglese Andrea Radrizzani. L'imprenditore italiano ha ricostruito i fatti parlando a The Atletic: "Era la nostra ciliegina sulla torta, il giocatore speciale, ma eravamo in competizione con il Milan. Loro hanno vinto il titolo, hanno la Champions League. Il fatto che guardasse il nostro documentario e che per un periodo fosse indeciso tra Milan e Leeds mi rende orgoglioso del fatto che siamo nella direzione giusta".

Rammarico per Radrizzani: "Forse sarei dovuto andare in Belgio dieci giorni prima per concludere l'affare. C'è stato un periodo in cui sapevo che il Milan stava tentennando a causa del cambio di proprietà e ho esitato. Eravamo d'accordo con il Bruges per 40 milioni di euro".