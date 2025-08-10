Lecce, Sticchi Damiani: "Stiamo lavorando per acquistare un difensore"

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, ha parlato in zona mista del mercato dei salentini dopo il 2-2 in amichevole con il Monopoli: "Difensore? Ci stiamo lavorando, anche qui ci sono tempi per le trattative ma vi assicuro che stiamo lavorando senza sosta, notte e giorno. Cessioni? A me fa piacere che i nostri giocatori siano accostati a grandi società. Pierotti è in grande forma, leggo che sta attirando l’attenzione di alcuni club. Di Krstovic lo sapevamo già, la sua è una situazione diversa. Ci ha manifestato la volontà di fare un passo ulteriore nella sua carriera, discorso che non vale per Pierotti. Con la situazione giusta per tutti, Krstovic può partire, altrimenti saremo felici di trattenerlo", le parole raccolte da TMW.