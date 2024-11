LECCE, STICCHI DAMIANI: "GOTTI? SCELTA DOLOROSA"

Nove punti in dodici partite non sono bastati a Luca Gotti per tenere la panchina del Lecce. La società giallorossa dopo l'1-1 contro l'Empoli raggiunto nel finale ha optato per l'esonero del tecnico, spiegando la decisione con una conferenza stampa del presidente Sticchi Damiani e della dirigenza. "Una scelta del genere è sempre dolorosa - ha commentato il patron dei salentini -, ma abbiamo indetto questa conferenza stampa per chiudere un capitolo ed evitare di parlarne quando verrà presentato il nuovo allenatore. La scelta è tecnica, figlia di valutazioni sull'andamento della squadra in questo inizio di campionato fatte nell'interesse del club".