Lecce, Sala si presenta: "Vorrei restare qui a lungo"

Marco Sala è uno degli acquisti del Lecce nel mercato di gennaio. Il laterale difensivo si è presentato nel corso della mattinata di venerdì 14 febbraio confermando la voglia di approdare in Puglia. "Mi aspetto tante cose belle da questa avventura. A partire dalla salvezza. Ho anche degli obiettivi personali, spero di esordire presto con questa maglia. Vedendo la città mi piacerebbe tanto restare qui anche oltre i prossimi mesi. Darò il massimo per convincere la società a puntare su di me - ha sottolineato Sala -. Io mi metto a disposizione della squadra, dimostrando sul campo cosa posso fare. Anche a Como nel mio stesso ruolo c'era Moreno, che aveva giocato nel Liverpool, ma non mi sono mai sentito inferiore a nessuno. Ognuno ha le sue peculiarità, la stagione è lunga e c'è bisogno di tutti. Con i 5 cambi e con i ritmi che ci sono ognuno può trovare lo spazio che merita. Non bisogna giocare tutte le partite 90 minuti per sentirsi apprezzati. Ho conosciuto meglio Gallo in questa settimana, è un bravissimo ragazzo e abbiamo legato. Fra di noi ci sarà sana competizione".