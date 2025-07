Lecce, dal Cile arriva il difensore Perez

Il Lecce si assicura le prestazioni del difensore cileno, classe 2005, Matias Perez. Proveniente dal Curico Unido, formazione militante nella serie B del Cile, il giovane calciatore arriverà nella giornata di domani a Lecce per sottoporsi alle rituali visite mediche, per unirsi al gruppo guidato dal tecnico Di Francesco in partenza lunedì prossimo per il ritiro di Bressanone. Perez, elemento della nazionale under 20 del Cile, dovrebbe sottoscrivere con il club salentino un contratto di quattro anni con opzione per un'ulteriore stagione, comprensivo di bonus legati al futuro del calciatore.