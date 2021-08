Le Parisien: Ibra voleva tornare a Parigi, il rinnovo col Milan dopo il no del Psg

IL RETROSCENA

L'indiscrezione sul tentativo dell'attaccante svedese rilanciata oggi dal quotidiano parigino

Una ricostruzione che inevitabilmente farà scalpore. E' quella del quotidiano francese Le Parisien che oggi racconta come Zlatan Ibrahimovic abbia provato la scorsa primavera a riallacciare i rapporti con il Psg. Un tentativo di ritorno a Parigi fatto attraverso un contatto tra il suo procuratore e la dirigenza del club transalpino lasciato nel 2016 per accasarsi al Manchester United. Un ammiccamento che però non ha portato a un accordo, vista la volontà di Leonardo - responsabile del mercato del Psg - di puntare su altri giocatori.

Mesi nei quali l'agente di Ibrahimovic - riporta sempre Le Parisien - lavorava in contemporanea anche con il Milan per un prolungamento poi puntualmente arrivato, un accordo annuale per lo svedese che ormai prossimo a 40 anni vuole onorare al meglio guidando i rossoneri nella stagione del ritorno in Champions. A tal proposito il decorso post-intervento al ginocchio procede bene e Zlatan - il cui legame con il Milan, al di là di quel che sostiene Le Parisien, va ben oltre l'aspetto puramente professionale - punta a esserci già alla ripresa del campionato.