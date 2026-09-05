La Lazio pesca tra gli svincolati: in arrivo Diogo Leite, il colpaccio può essere Brozovic

I giornali sportivi: sabato 5 settembre 2026
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa
Mercato chiuso? Non proprio! Chiusa la finestra estiva per i calciatori regolarmente tesserati, resta aperta quella che riguarda gli svincolati. Ed è qui che la Lazio guarda, alla ricerca di occasioni che possano essere utili alla causa biancoceleste. Così, dopo aver sondato il profilo di David Alaba, ex difensore di Bayern Monaco e Real Madrid, il club del presidente Lotito ha messo gli occhi su Diogo Leite, difensore centrale ex Union Berlino come Doekhi. I contatti con i suoi agenti si sono fatti sempre più intensi nelle ultime ore, al punto che un’intesa definitiva pare essere molto vicina, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi. A Leite è stato proposto un contratto quadriennale da 1,7 milioni di euro più bonus. Offerta ritenuta più che accettabile da parte del suo entourage. Ma la necessità di completare la rosa a disposizione di Rino Gattuso riguarda anche il centrocampo, non solo la difesa dopo l'addio di Romagnoli.
Proprio da questa esigenza, scrive oggi La Gazzetta dello Sport, nasce la suggestione Marcelo Brozovic, più di una semplice tentazione per il club biancoceleste. Il croato ex Inter ha trascorso le ultime tre stagioni all'Al Nassr, ma potrebbe avere pretese economiche inferiori rispetto ad Alaba. Il suo arrivo darebbe maggiore esperienza alla Lazio e una soluzione in più per il centrocampo di Gattuso. La Lazio ci sta pensando, ma prima si darà priorità a Diogo Leite.
© Rassegna Stampa
© Rassegna Stampa