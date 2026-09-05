La Lazio pesca tra gli svincolati: in arrivo Diogo Leite, il colpaccio può essere Brozovic

Mercato chiuso? Non proprio! Chiusa la finestra estiva per i calciatori regolarmente tesserati, resta aperta quella che riguarda gli svincolati. Ed è qui che la Lazio guarda, alla ricerca di occasioni che possano essere utili alla causa biancoceleste. Così, dopo aver sondato il profilo di David Alaba, ex difensore di Bayern Monaco e Real Madrid, il club del presidente Lotito ha messo gli occhi su Diogo Leite, difensore centrale ex Union Berlino come Doekhi. I contatti con i suoi agenti si sono fatti sempre più intensi nelle ultime ore, al punto che un’intesa definitiva pare essere molto vicina, tanto che la fumata bianca potrebbe arrivare già oggi. A Leite è stato proposto un contratto quadriennale da 1,7 milioni di euro più bonus. Offerta ritenuta più che accettabile da parte del suo entourage. Ma la necessità di completare la rosa a disposizione di Rino Gattuso riguarda anche il centrocampo, non solo la difesa dopo l'addio di Romagnoli.