Lazio, Sarri insiste per Insigne

La tensione in casa Lazio è silente ma costante: Lotito e Fabiani sono concentrati sulle uscite (i nomi sul taccuino sono quelli di Mandas e Isaksen) mentre Sarri vorrebbe che arrivasse il tanto atteso tempo degli acquisti. La priorità, per l'allenatore toscano, rimane Lorenzo Insigne: pupillo dai tempi del Napoli, l'ala sinistra è attualmente senza squadra e gradirebbe riabbracciare l'allenatore con cui ha espresso il miglior calcio nella sua carriera. Bisognerà attendere ancora qualche mese per capire se e come la Lazio potrà fare mercato, e soprattutto se Sarri verrà accontentato con l'arrivo di Insigne.