Lazio, per la difesa spunta Dominguez della Dinamo Zagabria

La Lazio è alla ricerca di rinforzi per la difesa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, i biancocelesti avrebbero messo nel mirino Sergi Dominguez, centrale classe 2005 della Dinamo Zagabria. I croati chiedono 12/13 milioni di euro, cifra che attualmente rende impossibile l'operazione. Se la Lazio dovesse però piazzare qualche colpo in uscita, il club potrebbe fare un nuovo tentativo per l'ex canterano del Barcellona. Nella stagione appena conclusa, Dominguez ha collezionato 2 gol e 4 assist in 41 presenze.