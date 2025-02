Lazio, Pedro e il rinnovo: "Non sarà un problema, ma non ne abbiamo parlato"

Doppietta contro il Monza nel 5-1 della sua Lazio e per Pedro si è tornato a parlare del rinnovo: "È molto bello giocare qua, dal primo giorno che sono arrivato mi sono sentito bene con i tifosi, la società e i compagni. Per me ha un valore in più, è speciale giocare per la Lazio e per questo cerco sempre di dare il massimo per la squadra. Non abbiamo ancora parlato di rinnovo, non dobbiamo togliere l'attenzione dal campo, abbiamo tante partite importanti poi ci sarà sicuramente il tempo per parlare. Non sarà un problema per me, dovrò parlare col presidente e il direttore, sono tranquillo e qui sto bene".