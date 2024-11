LAZIO, PAROLO RIVELA: "IMMOBILE ARRIVÒ GRAZIE ALLE PAROLE SPESE CON TARE"

Ciro Immobile ha fatto la storia della Lazio, tuttavia il suo approdo è stato in parte frutto di Marco Parolo. A rivelarlo è quest'ultimo in un'intervista rilasciata a Radio Serie A: "Immobile arrivò forse anche grazie alle parole che spesi con Tare. Immobile lo vivevo in Nazionale e lì avevo capito che sarebbe stato fondamentale anche alla Lazio, segnava sempre. Andai con Marchetti a parlarne in modo super positivo per provare in qualche modo a spingere su quei contatti che già c'erano stati. Una delle scene più belle del percorso di Ciro corrisponde alla prima amichevole fatta in ritiro in Germania: Lulic e Radu erano in tribuna perché un po’ affaticati, loro erano il crash test, davano le sentenze mettendoti subito alla prova. Ciro quella partita non ne azzeccò una e subito iniziarono gli sfottò su di lui che poi dimostrò davvero quelle che erano le sue qualità. I legami rimangono sempre e quando ti rivedi, ti rivedi con il sorriso e il modo di scherzare rimane uguale”.