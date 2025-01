La Lazio guarda in casa del Famalicao per la mediana. Il ds Fabiani ha messo gli occhi su Mirko Topić, 23enne centrocampista dalla nazionalità serba. In campo per 18 volte in stagione in tutte le competizioni, il classe 2001 è anche nel mirino del Paok come svelato dai colleghi portoghesi di Record.