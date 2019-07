"Milinkovic? Oggi la cosa importante è che prima questo era un club di passaggio, mentre ora siamo un punto di arrivo perché tanti vogliono arrivare da noi. L'anno scorso ho combattuto per trattenerlo alla Lazio, ma quest'anno ho meno armi per trattenerlo". Così Claudio Lotito, presidente della Lazio dal ritiro di Auronzo di Cadore. "Sul piano personale ha delle ambizioni giuste e nessuno vuole tarpargli le ali. Se vale 100 milioni? Uno ha un prezzo quando viene messo in vendita, se ci sarà una proposta la valuteremo"