LAZIO: LOTITO E INZAGHI "LONTANI" SUL RINNOVO

23/05/2019

Al di là dell'ottimismo manifestato dal presidente della Lazio Caludio Lotito coi tifosi a Formello, la trattativa per il rinnovo di contratto di Simone Inzaghi (in scadenza a giugno 2020) non è vicina alla soluzione positiva. Le parti infatti restano ancora piuttosto distante e il tecnico biancoceleste (osservato speciale della Juve, ma piance anche al Milan) sta prendendo tempo. L'impressione è che Inzaghi consideri la sua esperienza in biancoceleste agli sgoccioli.