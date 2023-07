Lazio, Lotito apre il mercato: "Vorrei Berardi, ma costa tanto e ha 30 anni" 

Manovre biancocelesti

Il presidente della Lazio ha apertamente parlato dell'interesse per l'ala del Sassuolo, ma gli obiettivi sono numerosi in ogni reparto

© Getty Images Lazio-Berardi: Claudio Lotito ha ammesso di desiderare il classe 1994 come rinforzo. Il presidente biancoceleste, intervistato da Il Messaggero, ha però ribadito come i costi dell'operazione siano altissimi, il Sassuolo chiede 30 milioni e il giocatore vuole un ingaggio importante. Affare complesso, ma i nomi sul tavolo per rinforzare la squadra di Sarri sono molti.

Il reparto offensivo è al centro del mercato della Lazio: oltre l'affare-Berardi, che potrebbe evolversi o non andare in porto, c'è in via di definizione quello per l'attaccante brasiliano Marcos Leonardo. Il classe 2003 del Santos è a un passo dallo sbarco nella capitale per 12-15 milioni di euro e firmerà per 5 anni. 175 centimetri di altezza, rapidissimo e tecnico, nel pacchetto offensivo di Sarri dovrebbe essere il vice-Immobile.

© Getty Images

Non finisce qui, perché anche altri nomi fanno gola: Andrè Silva, portoghese classe 1995 del Lipsia ed ex Milan, è uno dei nomi caldi. Costa dai 15 ai 20 milioni di euro. Interessa a Lotito anche Tonny Sanabria, spagnolo che ha fatto molto bene al Torino nell'ultima stagione. Cairo, però, spara altissimo: 25 milioni. Maurizio Sarri è invece innamorato del talentone svizzero Zeki Amdouni, reduce da un eccellente Europeo Under 21 con 4 presenze e 2 gol. Nato nel 2000, è un giocatore duttile e molto fisico.

Sul fronte rinnovi Lotito sta lavorando a quelli di Pedro e Luis Alberto: Sarri li ritiene fondamentali nel progetto biancoceleste, ha parlato con l'ex Barcellona che gli ha confermato la volontà di restare. Anche Luis Alberto ha detto di voler rimanere, ma solo a fronte di una offerta davvero sostanziosa: 4 milioni di euro per 4 stagioni. Risulterebbe il più pagato della rosa dopo Immobile e prima di Milinkovic.

Tornando al mercato in entrata, è concreto l'interesse per il terzino sinistro Milos Kerkez: il 2003 ex Milan piace moltissimo a Sarri per le doti offensive e la spinta continua, l'AZ Alkmaar è disposto a cederlo. Gli olandesi chiedono 15 milioni di euro.