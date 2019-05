LAZIO, INCONTRO LOTITO-INZAGHI A FORMELLO

23/05/2019

Il presidente della Lazio Claudio Lotito non libera Simone Inzaghi. Questo stando alle parole che il numero uno biancoceleste avrebbe usato oggi a Formello per rispondere alle domande dei tifosi: "Resta, resta, da qui non si muove". In questo momento, poi, è in corso un colloquio proprio tra Lotito e Inzaghi.