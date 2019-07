Spunta il nome di Welbeck per la Lazio, a cui manca ancora un giocatore per completare al meglio il reparto d'attacco. Secondo quanto riferito dal Sun, i biancocelesti stanno pensando al centravanti inglese al momento svincolato dopo l'esperienza all'Arsenal. La richiesta del giocatore per ora è troppo alta per Lotito (100 mila sterline a settimana), che non ha intenzione di fare follie.