Lazio, idea Chiesa per il mercato estivo

Un sondaggio per capire le condizioni dell'affare, la Lazio pensa a Federico Chiesa. L'ex Juve e Fiorentina in estate è passato al Liverpool dove, anche a causa della forte concorrenza per una maglia in attacco, non ha trovato molto spazio. Nonostante le smentite dei biancocelesti e di papà Enrico, Chiesa potrebbe valutare un ritorno in Italia per trovare più minuti e riconquistare la nazionale. E così sembra che la Lazio si sia informata sulla fattibilità dell'operazione. I Reds hanno acquistato Chiesta 12 mesi fa dalla Juventus per circa 15 milioni di euro, sembra quindi difficile che a solo un anno di distanza possano farlo partire per una cifra inferiore. Lo scoglio maggiore però è rappresentato dallo stipendio da 7 miloni che l'ex Juve percepisce in Inghilterra. In più l'attacco del Liverpool è destinato a cambiare profondamente in estate: Mo Salah, Luis Diaz e Darwin Nunez sembrano vicini alla fine del loro ciclo con i Reds. Ragione per cui Chiesa potrebbe sperare in un maggiore impiego nella prossima stagione e quindi potrebbe scommettere su una sua permanenza a Liverpool.