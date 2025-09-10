Lazio, Gila potrebbe salutare

Mario Gila potrebbe salutare la Lazio già a gennaio: il difensore spagnolo sogna il grande salto in un top clup, con la possibilità di poter giocare con continuità nelle competizioni europee, e questi fattori stanno facendo riflettere il calciatore su un possibile addio ai biancocelesti già a gennaio. Gila sa che il lavoro con Sarri potrebbe renderlo un difensore ancora più maturo e completo, ma il blocco degli aumenti imposto dalla Covisoc impedisce al club di proporre un ritocco dell'ingaggio, e con il contratto in scadenza nel 2027 viene naturale pensare che le strade di Gila e della Lazio possano dividersi.