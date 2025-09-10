Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio, Gila potrebbe salutare

10 Set 2025 - 11:50

Mario Gila potrebbe salutare la Lazio già a gennaio: il difensore spagnolo sogna il grande salto in un top clup, con la possibilità di poter giocare con continuità nelle competizioni europee, e questi fattori stanno facendo riflettere il calciatore su un possibile addio ai biancocelesti già a gennaio. Gila sa che il lavoro con Sarri potrebbe renderlo un difensore ancora più maturo e completo, ma il blocco degli aumenti imposto dalla Covisoc impedisce al club di proporre un ritocco dell'ingaggio, e con il contratto in scadenza nel 2027 viene naturale pensare che le strade di Gila e della Lazio possano dividersi. 

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

00:28
Calciomercato live

Calciomercato live

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

I nuovi dell'Inter

I nuovi dell'Inter

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

L'agente di Thiago Motta: "Ha ricevuto molte offerte". Spunta la suggestione Bayer

1) Nkunku dal Chelsea al Milan per 37 milioni di euro

Nkunku in vetta, Inter neanche in top 10: gli acquisti più costosi dell'estate

City-Donnarumma fino al 2030: "Un onore e un privilegio, chiunque vorrebbe giocare qui". Il Psg: "Grazie Gigio"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
14:11
Milan, Adli all'Al Shabab: 7 milioni ai rossoneri
14:06
Fiorentina, il retroscena su Kean: il Napoli è stato vicino all'attaccante
13:00
Donnarumma, tutti i dettagli del contratto con il City
12:08
Calzona: "Rinnovo con la Slovacchia? Sarà automatico se ci qualifichiamo ai Mondiali"
11:50
Lazio, Gila potrebbe salutare