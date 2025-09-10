Donnarumma, tutti i dettagli del contratto con il City

L'edizione odierna de La Repubblica ha spiegato più nel dettaglio tutti gli aspetti del contratto appena firmato da Donnarumma con il Manchester City: nell'accordo sarebbe compreso un bonus proporzionato al numero di clean sheet stagionali, e due legati rispettivamente alle eventuali vittorie di Premier League e Champions League. Il portiere guadagnerà circa 80 milioni di euro fino al 2030 (dai 15 ai 18 milioni l'anno), con l'aumento di un milione in caso di prolungamento di una stagione fino al 2031.