Calzona: "Rinnovo con la Slovacchia? Sarà automatico se ci qualifichiamo ai Mondiali"

Dopo le due vittorie contro Lussemburgo e Germania, Francesco Calzona vede sempre più vicino l'accesso ai Mondiali 2026. Il commissario tecnico della Slovacchia non vuole tuttavia sbilanciarsi tanto da avere rinviato il rinnovo di contratto come spiegato in un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "Il contratto si rinnova automaticamente se andiamo in America. Non facciamo previsioni, né calcoli. Mi è stato offerto il rinnovo dalla Federazione ma ho preferito rinviare la decisione. La Slovacchia mi ha aperto un orizzonte, proveremo a conquistarcelo. Consapevoli delle difficoltà. Ma abbiamo cuore e, me lo lasci dire, idee".