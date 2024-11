Mario Gila pensa al futuro e, in attesa di trascinare la Lazio in Champions League, torna a pensare al Real Madrid come spiegato in un'intervista a La Repubblica: "Io sono felicissimo qui: voglio aiutare la Lazio a qualificarsi per la Champions e a vincere trofei. Poi certo, il mio futuro è lì, a Madrid, ma c’è tempo: tra l’altro la mia idea è tornare al Real quando sarò pronto per fare il titolare".