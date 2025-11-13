Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, fissato il prezzo di Gila

13 Nov 2025 - 18:42
Il futuro di Mario Gila è sempre più lontano dalla Lazio. Il difensore biancoceleste ha il contratto in scadenza nel 2027, ma sembra intenzionato a non rinnovarlo puntando su un'avventura in un top club. Per il prolungamento non sono ancora arrivate offerte formali, visto il blocco del mercato, ma le proposte finora avanzate non hanno convinto il calciatore. Come riportato da Calciomercato.com, su Gila ci sarebbero già diverse pretendenti, su tutte le due milanesi con l'Inter che proverebbe ad affondare il colpo già a gennaio. Lotito, visto il bilancio da risanare, non ha alcuna intenzione di svendere il difensore e fissa il prezzo del cartellino tra i 30 e i 35 milioni di euro per dare il via alle trattative. 

