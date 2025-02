Lazio, Fabiani: "Mi si rimprovera di non aver preso Casadei, ma non ho accettato che mi venisse imposto Sylla"

Rivelazioni importanti in casa Lazio sul mercato con Angelo Fabiani che ai microfoni ufficiali del club ha voluto spiegare il mancato arrivo di Cesare Casadei, acquistato dal Torino. Il dirigente biancoceleste ha riportato i motivi del mancato accordo per l'approdo dell'ex giocatore del Chelsea: "Mi si rimprovera Casadei. A volte mi prendono per un burbero, ma ho anche senso dell’humor e della battuta. Se non viene colta non è un mio problema. A domanda precisa risposi che conosco soltanto la banda, e sbagliai anche il termine perché dovevo dire complesso. Anche io faccio parte del gioco del poker: devo fare delle cose per arrivare ad altre. Fazzini e Casadei erano inseriti in un contesto di lavoro che dovevo sviluppare per arrivare al nostro obiettivo. Quando sento che l’allenatore voleva a tutti i costi Fazzini si dice una bugia. L’allenatore non ha mai fatto opposizione, fosse arrivato Fazzini che è un gran giocatore l’avrebbe accolto come ha accolto Belahyane. Fazzini era nella lista di determinati centrocampisti. Se oggi Belahyane è alla Lazio è perché c’è l’avallo anche del tecnico. L’operazione Fazzini non è andata in porto, quella di Casadei poteva andare in porto, ma non sono per i matrimoni allargati. Non accetto mi si imponga anche un altro giocatore. Parlo di Sylla: se mi interessa lo tratto a parte, se mi viene imposto metto un muro e non mi interessa Casadei".