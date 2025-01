Lazio, Casadei può arrivare a titolo definitivo solo con un'altra cessione

Cesare Casadei continua a esser nel mirino della Lazio, ma affinché il giocatore del Chelsea arrivi nella capitale serve prima un'altra cessione. I Blues chiedono 15 milioni di euro oppure un prestito con obbligo di riscatto, tuttavia il club biancoceleste punterebbe su un contratto fino a fine stagione gratuito. Le parti appaiono sempre più distanti come riportato da Il Corriere dello Sport, tuttavia non è escluso che la trattativa possa andar in porto negli ultimi giorni di mercato.