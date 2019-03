LAZIO, ACERBI: "QUI STO BENE"

22/03/2019

"Non guardo al calendario, so solo che la prossima sara' con la squadra di Spalletti. Quando sara' finita pensero' alla prossima sfida. So che abbiamo tre gare a Milano, la Samp fuori, l'Atalanta in casa e mancano undici gare perche' dobbiamo recuperare la gara con l'Udinese. In questo momento ci sono squadre che si devono salvare, altre che lottano per l'Europa League e altre ancora per la Champions League. Ogni partita dovra' essere giocata come se affrontassimo l'Inter perche' chi e' in lotta per non retrocedere da' di piu': basti vedere la SPAL con la Roma. Dovremo farci trovare pronti per far si' che la nostra voglia di arrivare in Champions ed in finale di Coppa Italia sia superiore rispetto a quella dei nostri avversari". Il difensore della Lazio Francesco Acerbi ai microfoni del canale ufficiale del club ha parlato cosi' in vista del rush finale di stagione. "Stiamo vivendo un buon periodo, abbiamo vinto nelle ultime gare, abbiamo giocato bene, peccato solamente per il pari di Firenze in cui abbiamo disputato un ottimo primo tempo, ma andare al Franchi e subire solo due tiri non e' da tutti, dobbiamo migliorare nella capacita' di restare in partita per tutti i 90 minuti - ha aggiunto - Lavoriamo di squadra, attacchiamo e difendiamo tutti, la qualita' del nostro centrocampo e' un pericolo per tutti gli avversari. Se non ci si aiuta, in Serie A non si vince contro nessuno: nelle ultime gare abbiamo messo in mostra un ottimo senso di gruppo ed i risultati sono arrivati".