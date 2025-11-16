Logo SportMediaset

Mercato

Lazio, a gennaio servono tre acquisti

16 Nov 2025 - 10:11
In casa Lazio si studiano le mosse in vista del mercato di gennaio: l'obiettivo della società è dare a Sarri tre acquisti adatti al suo gioco. I profili studiati sono quello di un regista che possa darsi il cambio con Rovella, una mezzala e un sostituto di Zaccagni. Come riferisce il Corriere dello Sport, non si sarebbe parlato di Insigne nonostante l'entourage del giocatore stia spingendo e a Sarri piacerebbe lavorare ancora con l'ex Napoli. I nomi monitoriati dalla dirigenza biancoceleste sarebbero quelli di Ilic e Mainoo del Manchester United. 

10:11
Lazio, a gennaio servono tre acquisti
23:56
Liverpool, Konaté parla del rinnovo: "Stiamo negoziando con il club"
23:17
Fiorentina, in difesa obiettivo Diogo Leite
22:10
Haaland: "Futuro in Italia? Non si sa mai"
21:21
Bologna, Dallinga nel mirino dello Stoccarda