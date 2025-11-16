Lazio, a gennaio servono tre acquisti

In casa Lazio si studiano le mosse in vista del mercato di gennaio: l'obiettivo della società è dare a Sarri tre acquisti adatti al suo gioco. I profili studiati sono quello di un regista che possa darsi il cambio con Rovella, una mezzala e un sostituto di Zaccagni. Come riferisce il Corriere dello Sport, non si sarebbe parlato di Insigne nonostante l'entourage del giocatore stia spingendo e a Sarri piacerebbe lavorare ancora con l'ex Napoli. I nomi monitoriati dalla dirigenza biancoceleste sarebbero quelli di Ilic e Mainoo del Manchester United.