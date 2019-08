Quella di oggi sarà una giornata decisiva per l'approdo di Diego Laxalt al Torino, in programma l'incontro clou dopo il lungo corteggiamento dei granata nei confronti del laterale rossonero, che dovrebbe approdare all'ombra della Mole in prestito con diritto di riscatto. Le cifre: secondo quanto riferito da Tuttosport, il Toro verserà nelle casse del Milan circa 500 mila euro per il prestito. Il riscatto è fissato a 11,5 milioni, mentre l'ingaggio del calciatore (circa 1,8 milioni) sarà interamente a carico del club di Cairo