Lautaro più vicino al Barcellona: nell'incastro di mercato anche Emerson e Hakimi

DALLA SPAGNA

Secondo quanto riferiscono i catalani di Sport, l'attaccante dell'Inter potrebbe trasferirsi in blaugrana in un intreccio che vede coinvolti i due laterali

Barcellona-Lautaro anno secondo. L'estate scorsa era il tormentone di mercato ma, dodici mesi dopo, le cose non sembrano cambiate, complice la necessità di incassare da parte della società nerazzurra. Secondo i catalani di Sport, le dichiarazioni dell'agente dell'argentino Alejandro Camano (che ha affermato che il suo assistito non è convinto di prolungare il contratto che lo lega all'Inter fino al 2023) dimostrano come ci siano tutti i presupposti per alimentare l'ottimismo del Barcellona, che vuole chiudere per l'attaccante argentino nei prossimi mesi.

E qui entra in gioco Emerson Royal. I catalani lo hanno riportato alla base, dopo il prestito al Betis, e prenderebbero in seria considerazione la possibilità di inserirlo nell'operazione Lautaro, considerando che il laterale destro brasiliano è cercato dall'Inter che ha la necessità di trovare un'alternativa ad Hakimi. L'esterno marocchino sembra destinato a lasciare l'Italia per una destinazione prestigiosa (Psg o Chelsea) garantendo alle casse nerazzurre una cifra tra i 60 e gli 80 milioni di euro. Un altro nome per la retroguardia nerazzurra è quello di Stefan Radu. L'Inter vuole regalare a Simone Inzaghi il difensore della Lazio. Il giocatore, per rispetto nei confronti della società di Lotito, vuole aspettare ancora qualche giorno per capire se arriverà un’offerta per il rinnovo. Se non dovesse succedere, Radu sarà libero di scegliere l’Inter.