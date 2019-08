L'arrivo di Biraghi e Sanchez non pare aver chiuso il mercato dell'Inter. Al di là della ricerca di un altro centrocampista, Antonio Conte sta insistendo perché arrivi anche un vice-Lukaku. Tra i candidati c'è da tempo Fernando Llorente, svincolato e già allenato in passato dall'attuale tecnico nerazzurro. A tal proposito, come documentato da FCInter1908.it, nella sede del club di viale della Liberazione a Milano è arrivato poco fa l'agente della punta spagnola, Frank Trimboli. La situazione potrebbe essere dunque in evoluzione.