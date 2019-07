"Se Gareth Bale se ne va, è perché lo vuole, non perché Zidane o il Real Madrid lo spingono ad andare via". Cosi' l'agente di Garet Bale, Jonathan Barnett, attraverso le pagine del sito di As, replica all'allenatore del Real Madrid che nella notte ha di fatto scaricato l'attaccante gallese. "Rimane uno dei migliori giocatori del mondo, uno dei migliori cinque, e il suo futuro continuerà ad essere in un grande club", ha aggiunto Barnett che ha poi definito Zidane "un ingrato" nei confronti di Bale "un giocatore che ha fatto tanto per il Real". Sulle tracce del giocatore britannico ci sono da tempo il Bayern Monaco, ma non è da escludere un ritorno al Tottenham o una cessione al Manchester United in Premier League.