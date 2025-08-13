La Roma fa sul serio per Bailey: contatti con l'Aston Villa

C'è un nuovo nome nella lista degli esterni d'attacco per la Roma: si tratta di Leon Bailey. Il giamaicano classe 1997 dell'Aston Villa non è nelle grazie di Emery e potrebbe essere uno dei nomi in uscita in questa finestra di mercato. Secondo quanto riporta David Ornstein del The Athletic, i due club sarebbero già in contatto per trovare la quadra dell'operazione: i giallorossi non hanno ancora presentato un'offerta ufficiale ma non è da escludere che questo possa accadere nei prossimi giorni. La pista è calda ma la concorrenza sul giocatore è forte: il Besiktas e alcuni club dell’Arabia Saudita hanno fatto delle chiamate per capire i costi dell'affare. La Roma però è una possibilità concreta per il giocatore.