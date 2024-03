La Leotta spera: "Vorrei Karius a Monza o Como". Marchisio lo propone alla Roma 

DILETTA PROCURATRICE

Giallorossi tiepidi di fronte alla possibilità di ingaggiare il tedesco, ai saluti con il Newcastle

© instagram Loris Karius e Diletta Leotta insieme nella vita e...in Italia. La showgirl e nota presentatrice non nasconde la voglia di vivere nel Bel paese con il suo futuro marito, adesso al Newcastle, e papà della piccola Arya. Il tedesco lascerà i Magpies a giugno, e già è partita la macchina per portare il 30enne ex Liverpool in Serie A. O addirittura Serie B, visto che la stessa bella catanese ha strizzato l'occhio al Como, adesso in cadetteria e in lotta per la promozione: "Spero di vederlo in Italia, magari vicino a Milano - ha detto ospite in tv da Cattelan -. Quindi Monza, sì, ma possiamo arrivare anche a Como".

La Leotta, in versione procuratrice, non ha perso tempo chiamando in causa pure i brianzoli, che a giugno potrebbero sacrificare il loro numero uno, ossia Michele Di Gregorio, appetito da più big. Decisivo per l'arrivo in Italia di Karius sarà Claudio Marchisio, al quale il classe 1993 si è affidato: l'ex Juve è adesso a capo di una agenzia di procuratori. Il giovane agente, svela Nicolò Schira, sta già operando tanto averlo proposto alla Roma. I giallorossi, intenzionati a puntare ancora sul serbo Svilar, avrebbero gentilmente declinato. Almeno per ora.